ВСУ сбили российский Су-25 и нанесли 14 авиаударов по врагу за сутки – Генштаб

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитным ракетным комплексам", – сказано в сводке.
Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные сбили российский самолет Су-25.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, две станции радиоэлектронной борьбы, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов", – добавили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 181 550 человек личного состава убитыми, 307 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.