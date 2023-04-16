ВСУ сбили российский Су-25 и нанесли 14 авиаударов по врагу за сутки – Генштаб

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитным ракетным комплексам", – сказано в сводке.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные сбили российский самолет Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, две станции радиоэлектронной борьбы, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов", – добавили в Генштабе.