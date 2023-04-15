В городской застройке Бахмута идут беспрецедентные кровавые бои – Череватый

По его данным, за эти сутки враг нанес под Бахмутом 158 ударов с применением ракет, артиллерии и РСЗО.
"Сегодня непосредственно в городской застройке Бахмута происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в кровавых жестоких боях делают все, чтобы подточить боеспособность врага", – сказал Череватый.
По его словам, Бахмут стал "точкой бесславности" для российских войск, Представитель ВСУ заявил, что при таких огромных усилиях оккупантов не взять районный центр в течение девяти месяцев – это "позор, который им не удастся смыть никогда".
Спикер отметил, что цель ВСУ в Бахмуте – подорвать силы и моральный дух российских захватчиков.
"И ежесуточно с каждым уголком этого города они это успешно делают, стремясь максимально нанести урон врагу. 80 оккупантов [за минувшие сутки] уничтожены, 100 ранены, также уничтожены четыре полевых склада врага", – сказал он.
Череватый рассказал, что следующее по интенсивности боев направление – лиманско-купянское, этот участок фронта "лидирует" по числу обстрелов.
"За сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции разными калибрами и системами огня. Произошло несколько боестолкновений, 12 оккупантов уничтожено, 44 ранено. Там же за эти сутки был уничтожен их новейший танк Т-90 и боевые машины пехоты, а также артиллерийский тягач", – отчитался спикер.
14 апреля Череватый заявлял, что ВСУ в Бахмуте деклассируют "элитных" российских десантников.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.
14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.