В городской застройке Бахмута идут беспрецедентные кровавые бои – Череватый

ВСУ под Бахмутом вынуждены вести тяжелые и кровавые бои с российскими оккупантами, продолжающими наступление Фото: EPA

По его данным, за эти сутки враг нанес под Бахмутом 158 ударов с применением ракет, артиллерии и РСЗО.

"Сегодня непосредственно в городской застройке Бахмута происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в кровавых жестоких боях делают все, чтобы подточить боеспособность врага", – сказал Череватый.

По его словам, Бахмут стал "точкой бесславности" для российских войск, Представитель ВСУ заявил, что при таких огромных усилиях оккупантов не взять районный центр в течение девяти месяцев – это "позор, который им не удастся смыть никогда".

Спикер отметил, что цель ВСУ в Бахмуте – подорвать силы и моральный дух российских захватчиков.

"И ежесуточно с каждым уголком этого города они это успешно делают, стремясь максимально нанести урон врагу. 80 оккупантов [за минувшие сутки] уничтожены, 100 ранены, также уничтожены четыре полевых склада врага", – сказал он.

Череватый рассказал, что следующее по интенсивности боев направление – лиманско-купянское, этот участок фронта "лидирует" по числу обстрелов.

"За сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции разными калибрами и системами огня. Произошло несколько боестолкновений, 12 оккупантов уничтожено, 44 ранено. Там же за эти сутки был уничтожен их новейший танк Т-90 и боевые машины пехоты, а также артиллерийский тягач", – отчитался спикер.

14 апреля Череватый заявлял, что ВСУ в Бахмуте деклассируют "элитных" российских десантников.