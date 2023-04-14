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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ в Бахмуте деклассируют "элитных" российских десантников – Череватый

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Череватый заявил, что ВСУ продолжают уничтожать оккупантов под Бахмутом, теперь среди них и "элита" ВС РФ десантные войска
Череватый заявил, что ВСУ продолжают уничтожать оккупантов под Бахмутом, теперь среди них и "элита" ВС РФ – десантные войска
Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

Украинские военные в Бахмуте Донецкой области продолжают удерживать оборону и уничтожать так называемые элитные войска россиян – десантников, которых перебросили в город для усиления наемников российской ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 апреля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Он отметил, что появление под Бахмутом российских десантников не меняет ситуацию, и ВСУ продолжают уничтожать врага.

"Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их "элитность", [как] уже не раз делали это на разных направлениях", – сказал Череватый.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

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