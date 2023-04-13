РФ сконцентрировала в Бахмуте свои основные усилия, ВСУ вынуждены прилагать большие усилия, чтобы защищать эти рубежи – Минобороны

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор Фото: EPA

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Там враг сконцентрировал основные свои усилия, и мы вынуждены также прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи, – сообщила Маляр. – Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения – это и вагнеровцы, и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы, – россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут".

По словам замминистра обороны, российские войска несут в Бахмуте огромные потери и, несмотря на это, "не останавливаются".

Маляр добавила, что ожесточенные противостояния также продолжаются в Марьинке, Авдеевке и на лиманском направлении.