РФ сконцентрировала в Бахмуте свои основные усилия, ВСУ вынуждены прилагать большие усилия, чтобы защищать эти рубежи – Минобороны

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Там враг сконцентрировал основные свои усилия, и мы вынуждены также прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи, – сообщила Маляр. – Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения – это и вагнеровцы, и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы, – россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут".
По словам замминистра обороны, российские войска несут в Бахмуте огромные потери и, несмотря на это, "не останавливаются".
Маляр добавила, что ожесточенные противостояния также продолжаются в Марьинке, Авдеевке и на лиманском направлении.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".