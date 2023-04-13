ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сконцентрировала в Бахмуте свои основные усилия, ВСУ вынуждены прилагать большие усилия, чтобы защищать эти рубежи – Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор
Фото: EPA

"Жестокие и тяжелейшие" столкновения в войне, которую в феврале прошлого года против Украины начала РФ, продолжаются в Бахмуте Донецкой области.

Об этом 13 апреля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Там враг сконцентрировал основные свои усилия, и мы вынуждены также прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи, – сообщила Маляр. – Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения – это и вагнеровцы, и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы, – россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут".

По словам замминистра обороны, российские войска несут в Бахмуте огромные потери и, несмотря на это, "не останавливаются".

Маляр добавила, что ожесточенные противостояния также продолжаются в Марьинке, Авдеевке и на лиманском направлении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, столкновения, Лиман, Марьинка, Авдеевка, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, Бахмут, брифинг, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
Галина ГРИШИНА
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
Галина ГРИШИНА
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (75168)
2
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (55814)
3
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (53464)
4
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (52438)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (49566)
6
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (48365)
7
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (40751)
8
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе (31772)
 
 
 
 