В ВСУ опровергли заявление Пригожина о захвате 80% территории Бахмута

"Я только что был на связи с командиром одной из бригад, державших оборону города. И могу с уверенностью сказать, что украинские оборонительные силы контролируют значительно больший процент территории Бахмута", — сказал Череватый.
По его словам, Пригожину нужно показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются оккупировать девять месяцев подряд.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 9 апреля она добавила, что тяжелые потери на бахмутском направлении несут элитные подразделения захватчиков.