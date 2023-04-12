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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ опровергли заявление Пригожина о захвате 80% территории Бахмута

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Череватый прокомментировал заявление россиян о Бахмуте
Череватый прокомментировал заявление россиян о Бахмуте
Фото: EPA

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг заявление главы российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что россияне захватили 80% Бахмута Донецкой области, а Силы обороны Украины котролируют только 20%, в комментарии агентству Reuters 12 апреля.

"Я только что был на связи с командиром одной из бригад, державших оборону города. И могу с уверенностью сказать, что украинские оборонительные силы контролируют значительно больший процент территории Бахмута", — сказал Череватый.

По его словам, Пригожину нужно показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются оккупировать девять месяцев подряд.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 9 апреля она добавила, что тяжелые потери на бахмутском направлении несут элитные подразделения захватчиков.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, агрессия, война России против Украины, Бахмут, Евгений Пригожин, российские оккупанты, Сергей Череватый
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