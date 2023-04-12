В ВСУ опровергли заявление Пригожина о захвате 80% территории Бахмута

"Я только что был на связи с командиром одной из бригад, державших оборону города. И могу с уверенностью сказать, что украинские оборонительные силы контролируют значительно больший процент территории Бахмута", — сказал Череватый.

По его словам, Пригожину нужно показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются оккупировать девять месяцев подряд.