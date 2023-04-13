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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский показал уничтожение российского склада боеприпасов под Бахмутом

Сырский: Отличная работа
Сырский: Отличная работа
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов под Бахмутом Донецкой области. Об этом 13 апреля в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады в сотрудничестве с аэроразведкой 56-й отдельной механизированной бригады качественно отработали по вражескому складу БК на бахмутском направлении. Отличная работа", – подчеркнул Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандущий ВСУ Валерий Залужный. 

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский
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