"Враг на расстоянии вытянутой руки". Украинские военные показали работу танкистов под Бахмутом

На опубликованных кадрах зафиксирована работа украинских танкистов, приехавших на поддержку пехотинцам. Окопы оккупантов и украинских защитников находятся через лесополосу.

"Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников", – говорится в сообщении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".