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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг на расстоянии вытянутой руки". Украинские военные показали работу танкистов под Бахмутом

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Позиции ВСУ и оккупантов разделяет лесополоса, отметили в бригаде
Позиции ВСУ и оккупантов разделяет лесополоса, отметили в бригаде
Скриншот: 92 Бригада / YouTube

Украинские военные продолжают оборонять Бахмут Донецкой области. Видео одного из боев опубликовала пресс-служба 92-й бригады кошевого атамана Ивана Сирко в YouTube.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа украинских танкистов, приехавших на поддержку пехотинцам. Окопы оккупантов и украинских защитников находятся через лесополосу.

"Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников",  говорится в сообщении. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. 

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

Теги: танки, видео, война России против Украины, Бахмут
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