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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за две недели уничтожили или ранили почти 4,5 тыс. оккупантов в районе Бахмута – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, отметил Громов
Оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, отметил Громов
Фото: EPA

Российские оккупационные войска ежесуточно осуществляют от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий в районе Бахмута Донецкой области, совершают более 500 обстрелов с использованием всего спектра имеющегося вооружения.

Об этом 13 апреля на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, проинформировал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На сегодняшний день наиболее тяжелым остается бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центральной части города Бахмут, а также в направлении на населенные пункты Богдановка и Ивановское с целью окружить город с севера и юга. Для усиления наступательного потенциала в район Бахмута с авдеевского направления перемещена часть сил и средств противника", – рассказал Громов.

При этом военно-политическое руководство РФ "не обращает внимания на значительные потери личного состава", добавил он.

"Так, только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ", – подчеркнул Громов.

По его словам, в некоторых подразделениях оккупантов мобилизованные массово отказываются от участия в боевых действия, с "отказниками" жестоко расправляются.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 180 590 российских оккупантов.

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