Украинские военные за две недели уничтожили или ранили почти 4,5 тыс. оккупантов в районе Бахмута – Генштаб ВСУ

Об этом 13 апреля на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, проинформировал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На сегодняшний день наиболее тяжелым остается бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центральной части города Бахмут, а также в направлении на населенные пункты Богдановка и Ивановское с целью окружить город с севера и юга. Для усиления наступательного потенциала в район Бахмута с авдеевского направления перемещена часть сил и средств противника", – рассказал Громов.

При этом военно-политическое руководство РФ "не обращает внимания на значительные потери личного состава", добавил он.

"Так, только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ", – подчеркнул Громов.

По его словам, в некоторых подразделениях оккупантов мобилизованные массово отказываются от участия в боевых действия, с "отказниками" жестоко расправляются.