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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отразили более 45 атак российских войск – Генштаб ВСУ

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Бои в районе Бахмута продолжаются, отметили в Генштабе ВСУ
Бои в районе Бахмута продолжаются, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Силы обороны Украины за сутки отразили более 45 атак российских оккупантов. Об этом 13 апреля сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток благодаря мужеству каждого воина было отражено более 45 атак противника", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

На лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои идут за Марьинку", – сообщили в Генштабе.

На шахтерском направлении в течение суток оккупанты наступательных действий не проводили. На запорожском и херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонные действия.

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Марьинка, война России против Украины, Бахмут
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