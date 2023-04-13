Украинские военные за сутки отразили более 45 атак российских войск – Генштаб ВСУ

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток благодаря мужеству каждого воина было отражено более 45 атак противника", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

На лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои идут за Марьинку", – сообщили в Генштабе.

На шахтерском направлении в течение суток оккупанты наступательных действий не проводили. На запорожском и херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонные действия.