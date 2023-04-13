Оккупанты 12 апреля нанесли по Украине два ракетных и 32 авиаудара – Генштаб ВСУ

"Противник совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей", – говорится в сообщении.
Также две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры в Славянске Донецкой области.
"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – сообщили в Генштабе.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.