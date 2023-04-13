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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 12 апреля нанесли по Украине два ракетных и 32 авиаудара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Украине
Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Украине
Фото: EPA

Российские войска 12 апреля нанесли по Украине два ракетных и 32 авиаудара. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 13 апреля.

"Противник совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей", – говорится в сообщении.

Также две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры в Славянске Донецкой области.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EaD6qpeHogRqHPCLsMRkhpkYE2uECFoocFVXXdMpGUjMexKndSDyGJLSudgSGyXgl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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