Оккупанты 12 апреля нанесли по Украине два ракетных и 32 авиаудара – Генштаб ВСУ

"Противник совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей", – говорится в сообщении.

Также две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры в Славянске Донецкой области.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – сообщили в Генштабе.