В Сумской области зафиксировали 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, в результате обстрелов оккупантов есть разрушения – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что всего зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, есть разрушения.
"Эсманская община: в результате обстрела из артиллерии (два прилета) повреждена АЗС, – сказано в сообщении. – Миропольская община: в результате артобстрела общины (10 прилетов) повреждены два частных домохозяйства".
По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи госграницы Украины не выявлено, подчеркнули в Сумской ОВА.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Так, накануне, 11 апреля, оккупанты обстреляли девять приграничных общин Сумской области.