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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области зафиксировали 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, в результате обстрелов оккупантов есть разрушения – ОВА

Военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Фото: ОК Північ / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска в течение дня 12 апреля совершили семь обстрелов по территории пяти приграничных общин Сумской области – Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской (по состояния на 21.00).

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, есть разрушения.

"Эсманская община: в результате обстрела из артиллерии (два прилета) повреждена АЗС, – сказано в сообщении. – Миропольская община: в результате артобстрела общины (10 прилетов) повреждены два частных домохозяйства".

По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи госграницы Украины не выявлено, подчеркнули в Сумской ОВА.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid027gAydT3qBgtgTCMf3AdZTD3r2wiRTgrunHaF6DMesB7DUhpzbVPgBgn82VaGLe5Ul

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Так, накануне, 11 апреля, оккупанты обстреляли девять приграничных общин Сумской области.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, АЗС, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, российские оккупанты
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