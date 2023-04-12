В Сумской области зафиксировали 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, в результате обстрелов оккупантов есть разрушения – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, есть разрушения.

"Эсманская община: в результате обстрела из артиллерии (два прилета) повреждена АЗС, – сказано в сообщении. – Миропольская община: в результате артобстрела общины (10 прилетов) повреждены два частных домохозяйства".

По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи госграницы Украины не выявлено, подчеркнули в Сумской ОВА.