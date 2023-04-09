Оккупанты 9 апреля обстреляли два района Сумской области – ОВА

Оккупанты обстреляли Новослободскую и Белопольскую общины.
"Белопольская община: в течение дня по территории общины россияне били из минометов – 10 прилетов. Новослободская община: враг совершил обстрел из АГС – 10 выстрелов", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов жертв и разрушений нет.
Также украинские военные сбили над Сумской областью беспилотник (по предварительным данным – типа Zala 421-16е).
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская области, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.