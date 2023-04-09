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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 9 апреля обстреляли два района Сумской области – ОВА

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Оккупанты обстреляли Новослободскую и Белопольскую общины
Оккупанты обстреляли Новослободскую и Белопольскую общины
Фото: EPA (архив)

Российские войска 9 апреля обстреляли две общины в Сумской области. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации.

Оккупанты обстреляли Новослободскую и Белопольскую общины.

"Белопольская община: в течение дня по территории общины россияне били из минометов – 10 прилетов. Новослободская община: враг совершил обстрел из АГС – 10 выстрелов", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Также украинские военные сбили над Сумской областью беспилотник (по предварительным данным – типа Zala 421-16е).

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская области, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, миномет
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