Оккупанты 9 апреля обстреляли два района Сумской области – ОВА

Оккупанты обстреляли Новослободскую и Белопольскую общины.

"Белопольская община: в течение дня по территории общины россияне били из минометов – 10 прилетов. Новослободская община: враг совершил обстрел из АГС – 10 выстрелов", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Также украинские военные сбили над Сумской областью беспилотник (по предварительным данным – типа Zala 421-16е).