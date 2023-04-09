В Сумской области сбит российский дрон – ОК "Север"

"В воскресенье, 9 апреля, бойцы-зенитчики сбили над Сумской областью российский БПЛА, предварительно, типа Zala 421-16е", – говорится в сообщении.

В марте украинские военные также сбили российский дрон этой модели – и отмечали тогда, что в РФ считают, будто он "неуязвим и невидим".

В последнее время оккупанты, вероятно, участили использование таких дронов: за сутки 8 апреля, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили шесть беспилотников Zala.