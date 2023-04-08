В "Дії" новая игра: с помощью дрона не дать захватчику сбежать с краденными стиралками и унитазами

В процессе игры можно перевести деньги на "Армию дронов" Фото: ЕРА

По его словам, главная цель игры – не дать захватчику сбежать с украденными "стиралками и унитазами".

"Самое важное – просто в игре можно задонатить на "Армию дронов". Больше донатов – больше реальных беспилотников на передовую", – написал Федоров.

Он также поблагодарил компанию-разработчика игры iLogos, которая создала и бесплатно предала ее "Дії".