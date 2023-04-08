В "Дії" новая игра: с помощью дрона не дать захватчику сбежать с краденными стиралками и унитазами

По его словам, главная цель игры – не дать захватчику сбежать с украденными "стиралками и унитазами".
"Самое важное – просто в игре можно задонатить на "Армию дронов". Больше донатов – больше реальных беспилотников на передовую", – написал Федоров.
Он также поблагодарил компанию-разработчика игры iLogos, которая создала и бесплатно предала ее "Дії".
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии украинских беспилотников на 20 млрд грн.