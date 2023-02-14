У "Армии дронов" появились два комплекса с дальностью действия 2,5 тыс. км

По словам министра, Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса "Бук" возле Балаклеи, но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, уехавшим на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам, которые отработали по складу боеприпасов оккупантов.

"Уверен, эти дроны помогут военным во время предстоящего контрнаступления", – заявил Федоров. Он поблагодарил доноров платформы United24, благодаря которым были приобретены эти комплексы.