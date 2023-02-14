У "Армии дронов" появились два комплекса с дальностью действия 2,5 тыс. км

По словам министра, Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса "Бук" возле Балаклеи, но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, уехавшим на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам, которые отработали по складу боеприпасов оккупантов.
"Уверен, эти дроны помогут военным во время предстоящего контрнаступления", – заявил Федоров. Он поблагодарил доноров платформы United24, благодаря которым были приобретены эти комплексы.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Украинский комплекс Raybird-3 является одним из самых ведущих в своем классе среди аналогичных мировых моделей, пишет Defence-ua. Беспилотник при весе 23 кг и полезной нагрузке до 5 кг способен находиться в воздухе более суток. Военный вариант комплекса (ACS-3) обладает мощной защитой от средств РЭБ и способен выполнять полеты в автоматическом режиме по запланированному маршруту.