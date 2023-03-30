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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фронт передали 300 беспилотников DJI Mavic 3T Thermal, закупленных для "Армии дронов" – Минцифры

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160 дронов отправили на восток, 85 на запорожское направление и еще 55 на херсонское
160 дронов отправили на восток, 85 – на запорожское направление и еще 55 – на херсонское
Фото: thedigital.gov.ua

На фронт передали 300 беспилотников DJI Mavic 3T Thermal, купленных для "Армии дронов" в рамках платформы United24. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

160 дронов отправили на восток, 85 – на запорожское направление и еще 55 – на херсонское.

Дроны купили благодаря сбору monobank, бизнесмена Олега Гороховского и блогера Игоря Лаченкова. За три дня им удалось собрать около 61 млн грн.

"Дроны уже показали свою эффективность на поле боя. Они позволяют проводить разведку, наводить артиллерию и, самое главное, сохранять жизнь наших военных. Проект "Армия дронов" перерос в большую государственную поддержку развития беспилотников в Украине. Вместе с Минобороны, Генштабом и правительственной командой мы подходим к этому вопросу системно. Упрощаем процессы, убираем бюрократию и помогаем снабжать ВСУ беспилотниками. Все для того, чтобы на фронте стало в сотни раз больше дронов, ведь смелость украинцев и технологии станут ключевыми для будущей победы", – сказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Беспилотники DJI Mavic 3T Thermal оснащены тепловизорами и камерой с зумом, что позволяет вести разведку даже ночью.

В Минцифры отметили, что за девять месяцев деятельности "Армии дронов" был закуплен 3201 беспилотник, в целом заключено контрактов на более 4 млрд грн.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии украинских беспилотников на 20 млрд грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, Олег Гороховский, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Monobank
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