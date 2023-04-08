Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область, зафиксировано почти 50 прилетов – ОВА

"Ночью и утром с территории РФ совершено шесть обстрелов приграничных общин Сумской области – Краснопольской, Середино-Будской, Великописаревской. Зафиксировано 46 прилетов", – говорится в сообщении.
По Краснопольской общине россияне ночью совершили 14 выстрелов из автоматического гранатомета.
По Середино-Будской общине враг ночью бил из артиллерии – зафиксировано 10 прилетов. Утром был минометный обстрел общины – 12 прилетов.
На территорию Великописаревской общины захватчики сбросили 10 мин.
По данным ОВА, обошлось без потерь и разрушений.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская области, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.