Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область, зафиксировано почти 50 прилетов – ОВА

По данным ОВА, обошлось без потерь и разрушений Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram

"Ночью и утром с территории РФ совершено шесть обстрелов приграничных общин Сумской области – Краснопольской, Середино-Будской, Великописаревской. Зафиксировано 46 прилетов", – говорится в сообщении.

По Краснопольской общине россияне ночью совершили 14 выстрелов из автоматического гранатомета.

По Середино-Будской общине враг ночью бил из артиллерии – зафиксировано 10 прилетов. Утром был минометный обстрел общины – 12 прилетов.

На территорию Великописаревской общины захватчики сбросили 10 мин.

По данным ОВА, обошлось без потерь и разрушений.