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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область, зафиксировано почти 50 прилетов – ОВА

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По данным ОВА, обошлось без потерь и разрушений
По данным ОВА, обошлось без потерь и разрушений
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram

Российские оккупанты с территории страны-агрессора РФ обстреляли Сумскую область. Об этом 8 апреля в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Ночью и утром с территории РФ совершено шесть обстрелов приграничных общин Сумской области – Краснопольской, Середино-Будской, Великописаревской. Зафиксировано 46 прилетов", – говорится в сообщении.

По Краснопольской общине россияне ночью совершили 14 выстрелов из автоматического гранатомета.

По Середино-Будской общине враг ночью бил из артиллерии – зафиксировано 10 прилетов. Утром был минометный обстрел общины – 12 прилетов.

На территорию Великописаревской общины захватчики сбросили 10 мин.

По данным ОВА, обошлось без потерь и разрушений.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская области, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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