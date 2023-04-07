Оккупанты выпустили четыре ракеты с вертолета по городу в Сумской области – ОК "Север"

Об этом 7 апреля в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"Около 16.12 сообщили о выпущенных вертолетом с территории РФ четырех ракетах по городу Середина-Буда. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала", – сказано в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская области, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Так, накануне, 6 апреля, оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли территорию шести общин в Сумской области – Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Знобь-Новгородской, Новослободской и Миропольской, указали в ОВА.