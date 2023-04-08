В минобороны РФ "анонсировали" химическую атаку по Сумской области

В МО РФ описали план, разработанный якобы в Офисе президента Украины, согласно которому в Ахтырке Сумской области будет инсценирована гибель украинских военных от химической атаки. Цель этой "спецоперации" – дискредитировать армию РФ, пишут в минобороны.

"Данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", – говорится в сообщении оккупантов.

О том, что сама Россия в случае продолжающихся боевых потерь или полного краха российской армии может прибегнуть к применению химического оружия, осенью 2022 года писало, ссылаясь на источники в Белом доме, издание Politico. По данным США, РФ пытается увеличить потенциал химического оружия, отмечало СМИ.