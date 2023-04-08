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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ "анонсировали" химическую атаку по Сумской области

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Минобороны оккупантов распространило очередной фейк с обвинениями в адрес Украины
Минобороны оккупантов распространило очередной фейк с обвинениями в адрес Украины
Фото: MFA Russia / Twitter

Министерство обороны страны-агрессора России обвинило Вооруженные силы Украины в подготовке химической атаки по Сумской области. Об этом 8 апреля говорится в его сообщении в Telegram.

В МО РФ описали план, разработанный якобы в Офисе президента Украины, согласно которому в Ахтырке Сумской области будет инсценирована гибель украинских военных от химической атаки. Цель этой "спецоперации" – дискредитировать армию РФ, пишут в минобороны.

"Данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", – говорится в сообщении оккупантов.

О том, что сама Россия в случае продолжающихся боевых потерь или полного краха российской армии может прибегнуть к применению химического оружия, осенью 2022 года писало, ссылаясь на источники в Белом доме, издание Politico. По данным США, РФ пытается увеличить потенциал химического оружия, отмечало СМИ.

Контекст:

В начале марта 2022 года российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

О применении химоружия 11 апреля 2022 сообщал полк "Азов". По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Совет Безопасности ООН в ноябре не поддержал попытку России создать комиссию для расследования утверждений о том, что Украина и США якобы ведут разработку новейшего химического и биооржия, запрещенного международными конвенциями.

Теги: химическое оружие, Сумская область, провокации, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, Ахтырка, российские оккупанты
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