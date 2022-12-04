Россияне применили запрещенное химическое орудие против украинских морпехов

"Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты", – говорится в сообщении.
В ВМС отметили, что даже в таких условиях украинские бойцы продолжают активно противодействовать врагу.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.
В ходе войны россияне уже применяли запрещенные виды оружия, в частности фосфорные и термобарические боеприпасы. С начала вторжения зафиксировано использование Россией кассетных боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.