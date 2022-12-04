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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне применили запрещенное химическое орудие против украинских морпехов

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В ВМС показали запрещенные гранаты, которые используют оккупанты
В ВМС показали запрещенные гранаты, которые используют оккупанты
Скриншот: Військово-Морські Сили ЗС України / Telegram

Россия использует запрещенное химическое оружие, а именно аэрозольные гранаты К-51. Об этом сообщают Военно-морские силы Украины в Telegram 4 декабря.

"Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты", – говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что даже в таких условиях украинские бойцы продолжают активно противодействовать врагу.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.

В ходе войны россияне уже применяли запрещенные виды оружия, в частности фосфорные и термобарические боеприпасыС начала вторжения зафиксировано использование Россией кассетных боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Теги: оружие, граната, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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