Россияне применили запрещенное химическое орудие против украинских морпехов

"Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты", – говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что даже в таких условиях украинские бойцы продолжают активно противодействовать врагу.