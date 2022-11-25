Украинская разведка не подтверждает, что РФ массово завозит в Украину химическое оружие – Генштаб

Громов: Может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Однозначно у них есть химическое оружие, у них подразделения РХБ защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами. Может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание. Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи", – сказал Громов.

Журналисты также спросили о применении Россией фосфорных снарядов на фронте. Громов сказал, что об увеличении использования таких боеприпасов сказать нельзя, но иногда их применение наблюдается.

О том, что РФ, в случае продолжающихся боевых потерь или полного краха российской армии, может прибегнуть к применению химического оружия, писало, ссылаясь на источники в Белом доме, издание Politico. По данным США, РФ пытается увеличить потенциал химического оружия, отмечало СМИ.