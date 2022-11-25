Украинская разведка не подтверждает, что РФ массово завозит в Украину химическое оружие – Генштаб

"Однозначно у них есть химическое оружие, у них подразделения РХБ защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами. Может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание. Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи", – сказал Громов.
Журналисты также спросили о применении Россией фосфорных снарядов на фронте. Громов сказал, что об увеличении использования таких боеприпасов сказать нельзя, но иногда их применение наблюдается.
О том, что РФ, в случае продолжающихся боевых потерь или полного краха российской армии, может прибегнуть к применению химического оружия, писало, ссылаясь на источники в Белом доме, издание Politico. По данным США, РФ пытается увеличить потенциал химического оружия, отмечало СМИ.
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.
О применении химоружия 11 апреля сообщал полк "Азов". По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.