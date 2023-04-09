Россияне 8 апреля били по Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ. Сегодня обстрелы продолжились

"В течение дня россияне совершили семь обстрелов пограничных общин – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 прилетов. К счастью, во всех случаях без последствий", – говорится в сообщении.
На территорию Миропольской общины враг сбросил девять мин.
По Белопольской общине россияне били из минометов (20 прилетов), обстреливали из гранатометов. Также зафиксирован сброс двух боеприпасов типа ВОГ с помощью беспилотников.
По Хотинской общине был минометный обстрел – три прилета.
Великописаревскую общину враг обстрелял из гранатометов.
Ночь в области прошла без обстрелов, но утром оккупанты трижды обстреляли из артиллерии с территории России Середино-Будскую общину, сообщила ОВА.
"Зафиксировано пять прилетов. К счастью, без последствий", – говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.