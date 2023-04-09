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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 8 апреля били по Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ. Сегодня обстрелы продолжились

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Зафиксированы десятки прилетов, но обошлось без раненых
Зафиксированы десятки прилетов, но обошлось без раненых
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупанты в субботу, 8 апреля, обстреляли четыре приграничные общины Сумской области, сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили семь обстрелов пограничных общин – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 прилетов. К счастью, во всех случаях без последствий", – говорится в сообщении.

На территорию Миропольской общины враг сбросил девять мин.

По Белопольской общине россияне били из минометов (20 прилетов), обстреливали из гранатометов. Также зафиксирован сброс двух боеприпасов типа ВОГ с помощью беспилотников.

По Хотинской общине был минометный обстрел – три прилета.

Великописаревскую общину враг обстрелял из гранатометов.

Ночь в области прошла без обстрелов, но утром оккупанты трижды обстреляли из артиллерии с территории России Середино-Будскую общину, сообщила ОВА. 

"Зафиксировано пять прилетов. К счастью, без последствий", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Теги: Сумская область, беспилотники, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, миномет
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