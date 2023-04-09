Россияне 8 апреля били по Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ. Сегодня обстрелы продолжились

Зафиксированы десятки прилетов, но обошлось без раненых Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

"В течение дня россияне совершили семь обстрелов пограничных общин – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 прилетов. К счастью, во всех случаях без последствий", – говорится в сообщении.

На территорию Миропольской общины враг сбросил девять мин.

По Белопольской общине россияне били из минометов (20 прилетов), обстреливали из гранатометов. Также зафиксирован сброс двух боеприпасов типа ВОГ с помощью беспилотников.

По Хотинской общине был минометный обстрел – три прилета.

Великописаревскую общину враг обстрелял из гранатометов.

Ночь в области прошла без обстрелов, но утром оккупанты трижды обстреляли из артиллерии с территории России Середино-Будскую общину, сообщила ОВА.

"Зафиксировано пять прилетов. К счастью, без последствий", – говорится в сообщении.