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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Сумскую область, повреждены жилые дома – обладминистрация

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Сумскую область оккупанты обстреливают регулярно
Сумскую область оккупанты обстреливают регулярно
Фото: Поліція Cумської області / Telegram (архив)

11 апреля по состоянию на 21.00 российские войска обстреляли девять территориальных общин Сумской области. Об этом в Telegram проинформировала областная военная администрация (ОВА).

"В течение дня россияне совершили обстрелы девяти приграничных общин: Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской. Зафиксирован 91 прилет – из минометов, артиллерии, сбрасывали с БПЛА взрывные устройства типа ВОГ", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что в результате обстрелов есть разрушения.

"В Белопольской общине в результате минометного обстрела (девять прилетов) со стороны РФ поврежден частный нежилой дом. В Новослободской общине из-за минометного обстрела (два прилета) повреждены два частных дома. В Хотинской общине в результате минометного обстрела со стороны РФ повреждено складское помещение местной агрофирмы", – объяснили в ОВА.

По ее данным, обошлось "без человеческих жертв".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

В 2023 году бои идут на востоке и юге Украины, а Сумскую область оккупанты регулярно обстреливают с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, взрывы, миномет, дом
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