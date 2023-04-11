Россияне обстреляли Сумскую область, повреждены жилые дома – обладминистрация

"В течение дня россияне совершили обстрелы девяти приграничных общин: Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской. Зафиксирован 91 прилет – из минометов, артиллерии, сбрасывали с БПЛА взрывные устройства типа ВОГ", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что в результате обстрелов есть разрушения.

"В Белопольской общине в результате минометного обстрела (девять прилетов) со стороны РФ поврежден частный нежилой дом. В Новослободской общине из-за минометного обстрела (два прилета) повреждены два частных дома. В Хотинской общине в результате минометного обстрела со стороны РФ повреждено складское помещение местной агрофирмы", – объяснили в ОВА.

По ее данным, обошлось "без человеческих жертв".

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