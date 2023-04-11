"Остановили противника на пути в столицу". Залужный в годовщину деоккупации Сумской области поблагодарил всех защитников, которые приближают победу Украины

Об этом 11 апреля в Facebook в годовщину деоккупации Сумской области отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"11 апреля 2022 года полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область. Города и села Сумской области остановили противника на пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике", – написал главком ВСУ.
Залужный выразил благодарность "каждому, кто освобождал Сумскую область".
"Своей самоотверженностью и героизмом вы изо дня в день приближаете нашу победу", – подчеркнул он.
В опубликованном Залужным видео отмечается, что колоны российской военной техники пересекли госграницу и зашли на территорию Сумской области около 5.00 24 февраля прошлого года. Отмечается, что оккупанты планировали быстро захватить Сумы, главные транспортные узлы с целью дальнейшего продвижения на Киев. Но взять под контроль главные админцентры региона помешало устойчивое сопротивление украинских защитников и местного населения.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.