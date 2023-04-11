"Остановили противника на пути в столицу". Залужный в годовщину деоккупации Сумской области поблагодарил всех защитников, которые приближают победу Украины

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от оккупантов Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Об этом 11 апреля в Facebook в годовщину деоккупации Сумской области отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"11 апреля 2022 года полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область. Города и села Сумской области остановили противника на пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике", – написал главком ВСУ.

Залужный выразил благодарность "каждому, кто освобождал Сумскую область".

"Своей самоотверженностью и героизмом вы изо дня в день приближаете нашу победу", – подчеркнул он.