Оккупанты в результате обстрела изуродовали частное предприятие в Никополе, снаряды повредили три газопровода и ЛЭП – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"Непростой день. Многострадальный Никополь. По уточненной информации, сегодня в городе враг изуродовал еще одно частное предприятие. Кроме того, снаряды побили три газопровода и линию электропередач, – написал руководитель ОВА. – Все службы трудятся на местах. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь".
Днем Лысак сообщал, что российские снаряды повредили в Никополе 13 домов, две хозяйственные постройки и автомобиль.
"Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома", – рассказывал глава Днепропетровской ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.