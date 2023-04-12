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Оккупанты в результате обстрела изуродовали частное предприятие в Никополе, снаряды повредили три газопровода и ЛЭП – Днепропетровская ОВА

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Никопольский район находится под регулярными обстрелами РФ
Никопольский район находится под регулярными обстрелами РФ
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Российские оккупационные войска 12 апреля обстреляли частное предприятие в Никополе Днепропетровской области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Непростой день. Многострадальный Никополь. По уточненной информации, сегодня в городе враг изуродовал еще одно частное предприятие. Кроме того, снаряды побили три газопровода и линию электропередач, – написал руководитель ОВА. – Все службы трудятся на местах. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0L7qLfuEjHP22G129C8mch3DuJCsukoQzQ7v8MYzpCSzD8HKPzTUZN4Np9Ya7shxMl&id=100089981179124

Днем Лысак сообщал, что российские снаряды повредили в Никополе 13 домов, две хозяйственные постройки и автомобиль.

"Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома", – рассказывал глава Днепропетровской ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, газопровод, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, пострадавшие, российские оккупанты, Сергей Лысак
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