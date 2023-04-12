Оккупанты в результате обстрела изуродовали частное предприятие в Никополе, снаряды повредили три газопровода и ЛЭП – Днепропетровская ОВА

Никопольский район находится под регулярными обстрелами РФ Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Непростой день. Многострадальный Никополь. По уточненной информации, сегодня в городе враг изуродовал еще одно частное предприятие. Кроме того, снаряды побили три газопровода и линию электропередач, – написал руководитель ОВА. – Все службы трудятся на местах. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь".

Днем Лысак сообщал, что российские снаряды повредили в Никополе 13 домов, две хозяйственные постройки и автомобиль.

"Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома", – рассказывал глава Днепропетровской ОВА.