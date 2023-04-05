Армия российских оккупантов накрыла артиллерийским огнем Никополь – Днепропетровская ОВА

В результате российского обстрела по Никополю "обошлось без погибших и раненых", отметил Лысак Фото: Сергій Лисак / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сегодня российская армия накрыла артиллерийским огнем Никополь. Снова под ударом гражданская инфраструктура. Есть разрушение частных усадеб, – написал руководитель ОВА. – Вражеские снаряды разрушили магазин. Побили 14 частных домов и 15 хозяйственных построек. А еще пару автомобилей. В городе оборвана линия электропередач, изуродован газопровод".

По словам Лысака, в результате российского обстрела "обошлось без погибших и раненых".