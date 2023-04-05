Армия российских оккупантов накрыла артиллерийским огнем Никополь – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"Сегодня российская армия накрыла артиллерийским огнем Никополь. Снова под ударом гражданская инфраструктура. Есть разрушение частных усадеб, – написал руководитель ОВА. – Вражеские снаряды разрушили магазин. Побили 14 частных домов и 15 хозяйственных построек. А еще пару автомобилей. В городе оборвана линия электропередач, изуродован газопровод".
По словам Лысака, в результате российского обстрела "обошлось без погибших и раненых".
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.