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Армия российских оккупантов накрыла артиллерийским огнем Никополь – Днепропетровская ОВА

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В результате российского обстрела по Никополю "обошлось без погибших и раненых", отметил Лысак
В результате российского обстрела по Никополю "обошлось без погибших и раненых", отметил Лысак
Фото: Сергій Лисак / Facebook

Российские оккупационные войска 5 апреля из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сегодня российская армия накрыла артиллерийским огнем Никополь. Снова под ударом гражданская инфраструктура. Есть разрушение частных усадеб, – написал руководитель ОВА. – Вражеские снаряды разрушили магазин. Побили 14 частных домов и 15 хозяйственных построек. А еще пару автомобилей. В городе оборвана линия электропередач, изуродован газопровод".

По словам Лысака, в результате российского обстрела "обошлось без погибших и раненых".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZdCDBHZ85oo6yNpEug1nC4ccDcgUv2EuX1eUQVGb1PfRdmm6MBoc8PFok62JejDnl&id=100089981179124

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Днепропетровская область, газопровод, армия РФ, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, автомобиль, магазин, российские оккупанты, Сергей Лысак
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