Оккупанты обстреляли Никополь, пострадали пожилые люди – Днепропетровская ОВА

"Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома", – говорится в сообщении.
Снаряды повредили в городе 13 домов, две хозяйственные постройки и автомобиль.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.