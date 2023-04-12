Оккупанты обстреляли Никополь, пострадали пожилые люди – Днепропетровская ОВА

"Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома", – говорится в сообщении.

Снаряды повредили в городе 13 домов, две хозяйственные постройки и автомобиль.