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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Никополь, пострадали пожилые люди – Днепропетровская ОВА

Снаряды повредили в городе 13 домов
Снаряды повредили в городе 13 домов
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 12 апреля обстреляли жилые дома в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома", – говорится в сообщении.

Снаряды повредили в городе 13 домов, две хозяйственные постройки и автомобиль.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, война России против Украины
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