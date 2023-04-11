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Оккупанты из артиллерии дважды обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области – ОВА

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В результате артобстрела оккупантами Марганецкой общины повреждение получил частный дом, отметили в Днепропетровской ОВА
В результате артобстрела оккупантами Марганецкой общины повреждение получил частный дом, отметили в Днепропетровской ОВА
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

Российские оккупационные войска 11 апреля из артиллерии дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения. От вражеских обстрелов сегодня снова содрогался Никопольский район. Дважды под артиллерийский огонь попала Марганецкая община. Повреждение получил частный дом. Обследование территорий продолжается", – написал руководитель Днепропетровской ОВА.

По словам Лысака, в результате артобстрелов оккупантами люди не пострадали.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KGaaA2aAurWukye1YZmS9waagEPtDjWcjwE1QWfpTsv4KkRHR7FgN7p8VmPU65gKl&id=100089981179124

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.

Теги: Днепропетровская область, террористы, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, разрушения, население, Марганец, дом, российские оккупанты, Сергей Лысак
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