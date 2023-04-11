Оккупанты из артиллерии дважды обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения. От вражеских обстрелов сегодня снова содрогался Никопольский район. Дважды под артиллерийский огонь попала Марганецкая община. Повреждение получил частный дом. Обследование территорий продолжается", – написал руководитель Днепропетровской ОВА.

По словам Лысака, в результате артобстрелов оккупантами люди не пострадали.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.