Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – ОВА

По информации Лысака, в этот раз в результате атаки никто не пострадал Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодня ночью враг снова направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. С десяток снарядов прилетело в Марганецкую общину. Обошлось без погибших и пострадавших", – написал он.

Лысак отметил, что сейчас спасатели обследуют место прилетов. Последствия атаки еще выясняют.