Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – ОВА

"Сегодня ночью враг снова направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. С десяток снарядов прилетело в Марганецкую общину. Обошлось без погибших и пострадавших", – написал он.
Лысак отметил, что сейчас спасатели обследуют место прилетов. Последствия атаки еще выясняют.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.