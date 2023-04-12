Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что Украина экспортирует электроэнергию в Молдову и Польшу Фото: pixabay.com

"По состоянию на 12 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдову (30–95 МВт в разные часы) и сегодня – в Польшу (до 75 МВт в разные часы)", – говорится в сообщении.

Компания отметила, что ключевым приоритетом для нее является восстановление надежности питания.

"Для этого наши ремонтные бригады проводят восстановительные работы на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам. С момента атаки 9 марта было возвращено в работу пять магистральных линий и частично восстановлено оборудование девяти подстанций разного класса напряжения. Восстановительные работы продолжаются", – объяснили в "Укрэнерго".

Ее представители призвали украинцев "по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы", чтобы снизить нагрузку на энергосистему, которая "получила тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться".