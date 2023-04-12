Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу – "Укрэнерго"

"По состоянию на 12 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдову (30–95 МВт в разные часы) и сегодня – в Польшу (до 75 МВт в разные часы)", – говорится в сообщении.
Компания отметила, что ключевым приоритетом для нее является восстановление надежности питания.
"Для этого наши ремонтные бригады проводят восстановительные работы на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам. С момента атаки 9 марта было возвращено в работу пять магистральных линий и частично восстановлено оборудование девяти подстанций разного класса напряжения. Восстановительные работы продолжаются", – объяснили в "Укрэнерго".
Ее представители призвали украинцев "по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы", чтобы снизить нагрузку на энергосистему, которая "получила тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться".
С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.