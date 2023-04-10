"Укрэнерго" провела первый аукцион по экспорту электроэнергии c осени. Будет продавать в Молдову, на очереди – Польша и Словакия

Украина с октября не экспортировала электроэнергию из-за российских атак на энергетическую систему Фото: depositphotos.com

"Укрэнерго" провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. По результатам аукциона был распределен 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что, учитывая войну в Украине и связанные с ней риски, сейчас доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Кроме того, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

Также сейчас согласовывают возможность открытия экспорта в Словакию, добавили в НЭК.