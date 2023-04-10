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"Укрэнерго" провела первый аукцион по экспорту электроэнергии c осени. Будет продавать в Молдову, на очереди – Польша и Словакия

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Украина с октября не экспортировала электроэнергию из-за российских атак на энергетическую систему
Украина с октября не экспортировала электроэнергию из-за российских атак на энергетическую систему
Фото: depositphotos.com

"Укрэнерго" с 11 апреля начинает экспорт электроэнергии в Молдову. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрэнерго" провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. По результатам аукциона был распределен 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что, учитывая войну в Украине и связанные с ней риски, сейчас доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Кроме того, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

Также сейчас согласовывают возможность открытия экспорта в Словакию, добавили в НЭК. 

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цельИз-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Теги: Молдова, Польша, Словакия, энергетика, Укрэнерго, электричество, аукцион, экспорт, электроэнергия, энергосистема
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