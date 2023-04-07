ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В марте Украина могла заработать полмиллиарда гривен на экспорте электричества – Герус

Доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, отметил народный депутат
Доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, отметил народный депутат
Фото: pixabay.com

Из-за профицита в энергосистеме Украина могла бы начать экспорт электроэнергии, чтобы заработать дополнительные средства для восстановления электросетей и подстанций, считает нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Об этом он рассказал в подкасте "Экономической правды".

По его словам, сейчас Украина могла бы возобновить экспорт электроэнергии, так как в определенный период в энергосистеме есть профицит мощностей.

"Может быть так, что в какой-то отдельный час будет отдельно и экспорт, и импорт. Это также возможно и это тоже нормально. Но, скажем так, мне кажется, что за март месяц мы могли заработать где-то до 500 миллионов гривен, будь у нас этот соответствующий экспорт", – сказал Герус.

Он подчеркнул, что доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, чтобы обеспечить как можно больше украинцев светом.

"500 миллионов – это большие деньги. И в настоящее время, когда нам каждая копейка нужна, финансирование военных расходов и для бюджета, я бы за эти деньги боролся, я бы пытался их заработать", – подчеркнул Герус.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз. 

Теги: энергетика, электричество, доходы, экспорт, электроэнергия, Андрей Герус, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV с куртизанкой с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV с куртизанкой с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Галина ГРИШИНА
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
Названы самые модные тени для век в 2023 году. В тренде эпатажные и минималистичные варианты
Названы самые модные тени для век в 2023 году. В тренде эпатажные и минималистичные варианты
67-летний Гейтс показал фото с внучкой, которая родилась месяц назад
67-летний Гейтс показал фото с внучкой, которая родилась месяц назад
Галина ГРИШИНА
В честь первой леди США назвали сорт оранжевых тюльпанов. Фото
В честь первой леди США назвали сорт оранжевых тюльпанов. Фото
Галина ГРИШИНА
  Tayanna записала песню-оберег "Хлопче". Аудио
  Tayanna записала песню-оберег "Хлопче". Аудио
Галина ГРИШИНА
Каминская, переехавшая в Нидерланды, пожаловалась на лишний вес и показала фото
Каминская, переехавшая в Нидерланды, пожаловалась на лишний вес и показала фото
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Галина ГРИШИНА
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (110689)
2
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (77696)
3
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (74434)
4
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (66098)
5
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена (47538)
6
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (43543)
7
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (42558)
8
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (39529)
 
 
 
 