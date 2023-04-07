В марте Украина могла заработать полмиллиарда гривен на экспорте электричества – Герус

Доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, отметил народный депутат Фото: pixabay.com

По его словам, сейчас Украина могла бы возобновить экспорт электроэнергии, так как в определенный период в энергосистеме есть профицит мощностей.

"Может быть так, что в какой-то отдельный час будет отдельно и экспорт, и импорт. Это также возможно и это тоже нормально. Но, скажем так, мне кажется, что за март месяц мы могли заработать где-то до 500 миллионов гривен, будь у нас этот соответствующий экспорт", – сказал Герус.

Он подчеркнул, что доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, чтобы обеспечить как можно больше украинцев светом.

"500 миллионов – это большие деньги. И в настоящее время, когда нам каждая копейка нужна, финансирование военных расходов и для бюджета, я бы за эти деньги боролся, я бы пытался их заработать", – подчеркнул Герус.