В марте Украина могла заработать полмиллиарда гривен на экспорте электричества – Герус

По его словам, сейчас Украина могла бы возобновить экспорт электроэнергии, так как в определенный период в энергосистеме есть профицит мощностей.
"Может быть так, что в какой-то отдельный час будет отдельно и экспорт, и импорт. Это также возможно и это тоже нормально. Но, скажем так, мне кажется, что за март месяц мы могли заработать где-то до 500 миллионов гривен, будь у нас этот соответствующий экспорт", – сказал Герус.
Он подчеркнул, что доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, чтобы обеспечить как можно больше украинцев светом.
"500 миллионов – это большие деньги. И в настоящее время, когда нам каждая копейка нужна, финансирование военных расходов и для бюджета, я бы за эти деньги боролся, я бы пытался их заработать", – подчеркнул Герус.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.