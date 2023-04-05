Украина планирует протянуть еще одну линию электропередач из ЕС

Линия может включать Ровенскую АЭС, которая находится близко к границе ЕС – Котин Фото: uatom.org

По его словам, линия РАЭС – одна из мощнейших в стране, она включает четыре энергоблока с генерирующей мощностью 2835 МВт. Поскольку она находится на северо-западе Украины, к ней можно протянуть линию из Евросоюза. Котин сообщил, что уже есть источник финансирования проекта.

"Нашелся инвестор – это польская компания ORLEN, предложившая строительство такой линии на некоторых условиях. Но этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе и с участием Министерства энергетики, НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго". Это будет проект, который позволит нам увеличить пропускную способность линий в Европейский союз", – заявил он.

Президент "Энергоатома" предупредил, что идея линии ЕС – РАЭС сейчас только рассматривается, наравне с другими предложениями.

"Есть очень много проектов, которые направлены на то, чтобы увеличить количество этих интерконнекторов между Украиной и ЕС. Один из них – линия между Хмельницкой АЭС и польским городом Жешув, которая 30 лет не работала", – добавил Котин.

Ранее "Укринформ" сообщал, что "Энергоатом" готовится к запуску воздушной линии, которая через Польшу соединит украинскую и европейскую энергосистемы. С 1991 года она была выведена из строя. После восстановления она может дать Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что окажет положительное влияние на развитие отечественной экономики, отмечали в компании.