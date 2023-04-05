Украина планирует протянуть еще одну линию электропередач из ЕС

По его словам, линия РАЭС – одна из мощнейших в стране, она включает четыре энергоблока с генерирующей мощностью 2835 МВт. Поскольку она находится на северо-западе Украины, к ней можно протянуть линию из Евросоюза. Котин сообщил, что уже есть источник финансирования проекта.
"Нашелся инвестор – это польская компания ORLEN, предложившая строительство такой линии на некоторых условиях. Но этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе и с участием Министерства энергетики, НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго". Это будет проект, который позволит нам увеличить пропускную способность линий в Европейский союз", – заявил он.
Президент "Энергоатома" предупредил, что идея линии ЕС – РАЭС сейчас только рассматривается, наравне с другими предложениями.
"Есть очень много проектов, которые направлены на то, чтобы увеличить количество этих интерконнекторов между Украиной и ЕС. Один из них – линия между Хмельницкой АЭС и польским городом Жешув, которая 30 лет не работала", – добавил Котин.
Ранее "Укринформ" сообщал, что "Энергоатом" готовится к запуску воздушной линии, которая через Польшу соединит украинскую и европейскую энергосистемы. С 1991 года она была выведена из строя. После восстановления она может дать Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что окажет положительное влияние на развитие отечественной экономики, отмечали в компании.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Министерстве энергетики Украины.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февралям министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.