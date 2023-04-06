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Украина может получать 300 млн грн ежемесячно благодаря экспорту электроэнергии – советник премьер-министра

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Юрий Бойко: Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к сечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара
Юрий Бойко: Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к сечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара
Фото: socportal.info

За счет экспорта электроэнергии в ЕС Украина может получать 300 млн грн ежемесячно, сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, написал 5 апреля портал ExPro.

Он отметил, что в течение последнего месяца в энергосистеме присутствует профицит в результате большого объема солнечного поколения, который было бы экономически целесообразно экспортировать.

"По моим оценкам, Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к сечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара. То есть в общей сложности речь идет о 300 млн грн дополнительного дохода", – рассказал Бойко.

Советник премьер-министра отметил, что сейчас действуют ограничения экспорта на уровне 400 МВт, которые тем не менее позволяют получить значительный экономический эффект от экспорта электроэнергии. Бойко добавил, что в перспективе разрешенная пропускная способность должна быть увеличена.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз. 

Теги: Украина, энергетика, экспорт, электроэнергия, энергосистема, ЕС
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