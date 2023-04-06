Украина может получать 300 млн грн ежемесячно благодаря экспорту электроэнергии – советник премьер-министра

Юрий Бойко: Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к сечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара Фото: socportal.info

Он отметил, что в течение последнего месяца в энергосистеме присутствует профицит в результате большого объема солнечного поколения, который было бы экономически целесообразно экспортировать.

"По моим оценкам, Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к сечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара. То есть в общей сложности речь идет о 300 млн грн дополнительного дохода", – рассказал Бойко.

Советник премьер-министра отметил, что сейчас действуют ограничения экспорта на уровне 400 МВт, которые тем не менее позволяют получить значительный экономический эффект от экспорта электроэнергии. Бойко добавил, что в перспективе разрешенная пропускная способность должна быть увеличена.