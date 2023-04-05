Из-за повреждений подстанций российскими обстрелами надежность электроснабжения большинства регионов Украины значительно снижена – "Укрэнерго"

"Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию, в частности, по возможности равномерно распределяя пользование мощными приборами в течение суток. Ремонтные бригады "Укрэнерго" круглосуточно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам, но восстановление надежного питания требует времени", – говорится в сообщении.

Сейчас, по данным компании, генерация полностью обеспечивает потребности потребителей по всей стране, а также резерв мощности.

В связи с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время атак российских оккупантов, и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников электроэнергии возможно ограничение потребления в Житомирской области. В остальных регионах ограничения отсутствуют.