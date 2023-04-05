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Из-за повреждений подстанций российскими обстрелами надежность электроснабжения большинства регионов Украины значительно снижена – "Укрэнерго"

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Ремонтные бригады "Укрэнерго" круглосуточно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети
Ремонтные бригады "Укрэнерго" круглосуточно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети
Фото: pixabay.com

Из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных российскими обстрелами в течение последних шести месяцев, надежность электроснабжения потребителей в большинстве регионов Украины значительно снижена. Об этом 5 апреля в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию, в частности, по возможности равномерно распределяя пользование мощными приборами в течение суток. Ремонтные бригады "Укрэнерго" круглосуточно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам, но восстановление надежного питания требует времени", – говорится в сообщении.

Сейчас, по данным компании, генерация полностью обеспечивает потребности потребителей по всей стране, а также резерв мощности.

В связи с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время атак российских оккупантов, и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников электроэнергии возможно ограничение потребления в Житомирской области. В остальных регионах ограничения отсутствуют.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это был 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ограничения, инфраструктура
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