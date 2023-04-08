План РФ оставить Украину зимой без электричества провалился – британская разведка

Россия наносила дальние удары с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года крупномасштабные атаки стали редкостью. Удары меньшего масштаба (менее 25 боеприпасов) продолжаются, но, скорее всего, они окажут гораздо меньшее влияние на ЕЭС, говорится в сообщении.

"Украинские сетевые операционные компании продолжают закупать трансформаторы и другие важные компоненты на замену. Транспортировка и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно трансформаторов высокого напряжения, которые весят не менее 100 т", – отмечают в минобороны Великобритании.

Там считают, что энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже начались, отмечают в британской разведке,