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ВОЙНА В УКРАИНЕ

План РФ оставить Украину зимой без электричества провалился – британская разведка

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12 февраля 2023 года "Укрэнерго" сообщил об отсутствии дефицита мощности
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" сообщил об отсутствии дефицита мощности
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

Намерение России разрушить единую энергетическую системы Украины (ЕЭС) зимой 2022-2023 годов потерпел неудачу. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило 8 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

Россия наносила дальние удары с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года крупномасштабные атаки стали редкостью. Удары меньшего масштаба (менее 25 боеприпасов) продолжаются, но, скорее всего, они окажут гораздо меньшее влияние на ЕЭС, говорится в сообщении.

"Украинские сетевые операционные компании продолжают закупать трансформаторы и другие важные компоненты на замену. Транспортировка и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно трансформаторов высокого напряжения, которые весят не менее 100 т", – отмечают в минобороны Великобритании.

Там считают, что энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже начались, отмечают в британской разведке,

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеЗа 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дроновИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

Теги: Украина, Великобритания, энергетика, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, военная разведка
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