Оккупанты ограничили поставки лекарств в аптеки Скадовска, в городе назревает гуманитарный кризис – Генштаб ВСУ

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая власть значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки", – сказано в сообщении.
В конце февраля Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, проинформировал, что дефицит лекарств растет во временно оккупированном Крыму – их забирают для лечения российских военных.
Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта 2022 года, писало местное издание "Мост".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.