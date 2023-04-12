Оккупанты ограничили поставки лекарств в аптеки Скадовска, в городе назревает гуманитарный кризис – Генштаб ВСУ

Во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис, отметили в Генштабе ВСУ Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая власть значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки", – сказано в сообщении.

В конце февраля Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, проинформировал, что дефицит лекарств растет во временно оккупированном Крыму – их забирают для лечения российских военных.