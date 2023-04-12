В Скадовске мобилизованных оккупантов разместили в зданиях образовательных учреждений, где преподаватели обучают детей – Генштаб ВСУ

Оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми, отметили в Генштабе ВСУ Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты обустраивают в учебных заведениях военные объекты, прикрываясь "живым щитом" – школьниками и преподавательским составом.

"Так, в город Скадовск Херсонской области за последние дни прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми", – сказано в сообщении.