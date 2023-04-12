В Скадовске мобилизованных оккупантов разместили в зданиях образовательных учреждений, где преподаватели обучают детей – Генштаб ВСУ

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты обустраивают в учебных заведениях военные объекты, прикрываясь "живым щитом" – школьниками и преподавательским составом.
"Так, в город Скадовск Херсонской области за последние дни прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми", – сказано в сообщении.
Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта 2022 года, писало местное издание "Мост".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.