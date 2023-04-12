ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Скадовске мобилизованных оккупантов разместили в зданиях образовательных учреждений, где преподаватели обучают детей – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения в собственных целях на временно захваченных территориях Украины.

Об этом 12 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты обустраивают в учебных заведениях военные объекты, прикрываясь "живым щитом" – школьниками и преподавательским составом.

"Так, в город Скадовск Херсонской области за последние дни прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tiNNw4Z8rmn7hnkNGBLtuPeLajrHiKU8nsAC89XmYKoRs3BUq2oD84u4nH8aejjNl

Контекст:

Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта 2022 года, писало местное издание "Мост".

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, преподаватели, Скадовск, дети, школьники, война России против Украины, школы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы
Галина ГРИШИНА
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Галина ГРИШИНА
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Галина ГРИШИНА
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
Галина ГРИШИНА
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
Галина ГРИШИНА
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (64313) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (63437)
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (49428)
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (48343)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46348)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (44102)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41714)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (41695)
 
 
 
 