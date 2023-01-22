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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне разворовали больницу в Скадовске

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Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян
Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян
Фото: depositphotos.com

Российские военные вывезли все оборудование из центральной больницы оккупированного города Скадовск Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"Очередная больница на временно оккупированных территориях осталась без всего оборудования. На этот раз – это центральная больница города Скадовск Херсонской области. Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян", – говорится в сообщении.

Как отмечают в ССО, на фоне перехода гражданских больниц на временно оккупированных территориях в военные госпитали гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.

"Россияне делают все, чтобы максимально побудить жителей временно оккупированных территорий соглашаться на "эвакуацию" на территорию РФ. А фактически депортацию в регионы РФ, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа", – добавили в центре нацсопротивления.

В центре призвали гражданское население выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Контекст:

Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта, писало местное издание "Мост".

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, больница, Скадовск, госпиталь, война России против Украины, ССО, больницы, население, российские военные, российские оккупанты, россияне
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