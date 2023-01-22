Россияне разворовали больницу в Скадовске

"Очередная больница на временно оккупированных территориях осталась без всего оборудования. На этот раз – это центральная больница города Скадовск Херсонской области. Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ССО, на фоне перехода гражданских больниц на временно оккупированных территориях в военные госпитали гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.
"Россияне делают все, чтобы максимально побудить жителей временно оккупированных территорий соглашаться на "эвакуацию" на территорию РФ. А фактически депортацию в регионы РФ, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа", – добавили в центре нацсопротивления.
В центре призвали гражданское население выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.
Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта, писало местное издание "Мост".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.