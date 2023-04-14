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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия активизировала наступление на Бахмут. В нем участвуют ЧВК "Вагнер" и десантники – британская разведка

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Как отмечает британская разведка, оккупанты усилили артиллерийские обстрелы Бахмута
Как отмечает британская разведка, оккупанты усилили артиллерийские обстрелы Бахмута
Фото: EPA (архив)

Российские войска активизировали наступление на Бахмут Донецкой области в результате улучшения взаимодействия между силами минобороны РФ и боевиками частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией. Об этом сообщило 12 апреля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Как отмечается в сводке, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.

По данным британского оборонного ведомства, штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продолжают основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска  сменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.

В британской разведке утверждают, что украинские силы в Бахмуте сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении.

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