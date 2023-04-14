Россия активизировала наступление на Бахмут. В нем участвуют ЧВК "Вагнер" и десантники – британская разведка

Как отмечается в сводке, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.

(2/4) The Ukrainian defence still holds the western districts of the town but has been subjected to particularly intense Russian artillery fire over the previous 48 hours. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 14, 2023

По данным британского оборонного ведомства, штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продолжают основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска сменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.

В британской разведке утверждают, что украинские силы в Бахмуте сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов.