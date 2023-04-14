Россия активизировала наступление на Бахмут. В нем участвуют ЧВК "Вагнер" и десантники – британская разведка

Как отмечается в сводке, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.
(2/4) The Ukrainian defence still holds the western districts of the town but has been subjected to particularly intense Russian artillery fire over the previous 48 hours.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 14, 2023
По данным британского оборонного ведомства, штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продолжают основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска сменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.
В британской разведке утверждают, что украинские силы в Бахмуте сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов.
(4/4) Ukrainian forces face significant resupply issues but have made orderly withdrawals from the positions they have been forced to concede.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 14, 2023
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении.