Оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз за сутки – Маляр

"Враг продолжает наступление на Востоке Украины одновременно на четырех направлениях – лиманском, авдеевском, марьинском, бахмутском. На трех направлениях – лиманском, авдеевском, марьинском – наступательные действия врага безуспешны", – признала Маляр наличие успеха у оккупантов на бахмутском направлении.

Она добавила, что на всех этих направлениях продолжаются бои. Самые ожесточенные бои среди названных направлений идут за Марьинку Донецкой области и Бахмут.

"Больше наступательных усилий враг применяет на бахмутском направлении. Там он сконцентрировал самые свои профессиональные подразделения, использует значительное количество артиллерии и авиации. Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов", – написала замглавы Минобороны Украины.

по ее данным, не оставляя цели взять Бахмут под контроль, российские оккупанты перегруппировали свои силы и средства на этом направлении.

"Поскольку противник обычно проигрывает нам в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений. Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности удерживать позиции в городе", – пояснила Маляр.

Вместе с тем, заявила замминистра обороны Украины, враг не достиг своей цели.

"За Бахмут продолжаются тяжелые бои. Ситуация сложная, но контролируемая", – подытожила Маляр.