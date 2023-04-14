Оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз за сутки – Маляр

"Враг продолжает наступление на Востоке Украины одновременно на четырех направлениях – лиманском, авдеевском, марьинском, бахмутском. На трех направлениях – лиманском, авдеевском, марьинском – наступательные действия врага безуспешны", – признала Маляр наличие успеха у оккупантов на бахмутском направлении.
Она добавила, что на всех этих направлениях продолжаются бои. Самые ожесточенные бои среди названных направлений идут за Марьинку Донецкой области и Бахмут.
"Больше наступательных усилий враг применяет на бахмутском направлении. Там он сконцентрировал самые свои профессиональные подразделения, использует значительное количество артиллерии и авиации. Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов", – написала замглавы Минобороны Украины.
по ее данным, не оставляя цели взять Бахмут под контроль, российские оккупанты перегруппировали свои силы и средства на этом направлении.
"Поскольку противник обычно проигрывает нам в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений. Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности удерживать позиции в городе", – пояснила Маляр.
Вместе с тем, заявила замминистра обороны Украины, враг не достиг своей цели.
"За Бахмут продолжаются тяжелые бои. Ситуация сложная, но контролируемая", – подытожила Маляр.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".