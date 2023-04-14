"Видео ужасает". Сунак в разговоре с Зеленским заявил, что виновные в казни украинского пленного должны понести ответственность

Зеленский и Сунак по телефону обсудили меры по ускорению военной поддержки Украины Фото: president.gov.ua (иллюстративное)

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных нуждах и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях. Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору!" – написал Зеленский.

Пресс-служба Сунака уточнила, что в ходе обсуждения ситуации на поле боя премьер-министр Великобритании высоко оценил усилия украинских сил в Бахмуте Донецкой области.

"Обсуждая отвратительное обезглавливание украинского солдата, показанное в социальных сетях в последние дни, премьер-министр сказал, что видео ужасает и виновные должны быть привлечены к ответственности", – пишет пресс-служба британского премьера.

Сообщается, что лидеры также обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины и премьер-министр заявил, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать максимально сильную позицию Украины, чтобы закрепить ее недавние боевые успехи.

Сунак добавил, что эта поддержка включает повышение оперативной совместимости Украины с НАТО как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт", – резюмировали в пресс-службе Сунака.