ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Видео ужасает". Сунак в разговоре с Зеленским заявил, что виновные в казни украинского пленного должны понести ответственность

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и Сунак по телефону обсудили меры по ускорению военной поддержки Украины
Зеленский и Сунак по телефону обсудили меры по ускорению военной поддержки Украины
Фото: president.gov.ua (иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля в Telegram сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных нуждах и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях. Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору!" – написал Зеленский.

Пресс-служба Сунака уточнила, что в ходе обсуждения ситуации на поле боя премьер-министр Великобритании высоко оценил усилия украинских сил в Бахмуте Донецкой области.

"Обсуждая отвратительное обезглавливание украинского солдата, показанное в социальных сетях в последние дни, премьер-министр сказал, что видео ужасает и виновные должны быть привлечены к ответственности", – пишет пресс-служба британского премьера.

Сообщается, что лидеры также обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины и премьер-министр заявил, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать максимально сильную позицию Украины, чтобы закрепить ее недавние боевые успехи.

Сунак добавил, что эта поддержка включает повышение оперативной совместимости Украины с НАТО как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт", – резюмировали в пресс-службе Сунака.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.

В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд (около $2,79 млрд), это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря.

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января 2023 года.

16 марта Сунак проинформировал Зеленского во время телефонного разговора, что планирует увеличить объемы предоставляемой Украине военной помощи.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, казнь, военная помощь, видео, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, военнослужащий, Риши Сунак, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (188328)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (85803)
3
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (69435)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (69395)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (68498)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (49558)
7
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (46553)
8
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (46328)
 
 
 
 