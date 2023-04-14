"Видео ужасает". Сунак в разговоре с Зеленским заявил, что виновные в казни украинского пленного должны понести ответственность

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных нуждах и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях. Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору!" – написал Зеленский.
Пресс-служба Сунака уточнила, что в ходе обсуждения ситуации на поле боя премьер-министр Великобритании высоко оценил усилия украинских сил в Бахмуте Донецкой области.
"Обсуждая отвратительное обезглавливание украинского солдата, показанное в социальных сетях в последние дни, премьер-министр сказал, что видео ужасает и виновные должны быть привлечены к ответственности", – пишет пресс-служба британского премьера.
Сообщается, что лидеры также обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины и премьер-министр заявил, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать максимально сильную позицию Украины, чтобы закрепить ее недавние боевые успехи.
Сунак добавил, что эта поддержка включает повышение оперативной совместимости Украины с НАТО как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт", – резюмировали в пресс-службе Сунака.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.
В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд (около $2,79 млрд), это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января 2023 года.
16 марта Сунак проинформировал Зеленского во время телефонного разговора, что планирует увеличить объемы предоставляемой Украине военной помощи.