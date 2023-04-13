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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Таких примеров тысячи". Лубинец заявил, что в украинской разведке уже "примерно знают", кто и где казнил украинского военного

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Лубинец: Я как омбудсмен Украины получаю десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Открываются уголовные производства
Лубинец: Я как омбудсмен Украины получаю десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Открываются уголовные производства
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 13 апреля в эфире "Радіо Свобода" рассказал, что украинская разведка имеет предположения о том, кто мог казнить украинского военного на видео, которое на этой неделе появилось в соцсетях.

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе кто непосредственно был исполнителем", – сказал уполномоченный. 

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о вагнеровцах, Лубинец заявил, что это детали, которые он не может озвучивать. 

"Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", – добавил омбудсмен. 

Лубинец рассказал, что в обращениях к международным организациям и коллегам-омбудсменам из других стран он подчеркивает: видео с казнью, распространенное россиянами в сети, – это только один из большого количества аналогичных случаев. 

"Я поднимаю вопрос, что это только один из примеров, который мы показали, который опубликовала российская сторона. А на самом деле их же очень много – их тысячи, возможно, даже десятки тысяч. Я требую, чтобы Комитет ООН по правам человека отдельно рассмотрел ситуацию с правами военнопленных украинской армии, которые фактически не то что в плену – они круглосуточно под давлением и под пытками. Почему такой реакции, как сейчас, мы не получили после Оленовки? Это же не единичные случаи. Было такое видео, где российский военный на камеру просто отрезает половые органы у украинского военного. На самом деле я как омбудсмен Украины получаю десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Открываются уголовные производства. Это делает Офис генерального прокурора. Но реакция мира должна быть мгновенной", – добавил он. 

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что подобные случаи не единичны.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. О предыдущем случае стало известно в марте, когда в сети распространилось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открыли по украинцу Александру Мациевскому огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, казнь, военные, пытки, пленные, Оленовка, видео, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты
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