"Таких примеров тысячи". Лубинец заявил, что в украинской разведке уже "примерно знают", кто и где казнил украинского военного

Лубинец: Я как омбудсмен Украины получаю десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Открываются уголовные производства Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе кто непосредственно был исполнителем", – сказал уполномоченный.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о вагнеровцах, Лубинец заявил, что это детали, которые он не может озвучивать.

"Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", – добавил омбудсмен.

Лубинец рассказал, что в обращениях к международным организациям и коллегам-омбудсменам из других стран он подчеркивает: видео с казнью, распространенное россиянами в сети, – это только один из большого количества аналогичных случаев.

"Я поднимаю вопрос, что это только один из примеров, который мы показали, который опубликовала российская сторона. А на самом деле их же очень много – их тысячи, возможно, даже десятки тысяч. Я требую, чтобы Комитет ООН по правам человека отдельно рассмотрел ситуацию с правами военнопленных украинской армии, которые фактически не то что в плену – они круглосуточно под давлением и под пытками. Почему такой реакции, как сейчас, мы не получили после Оленовки? Это же не единичные случаи. Было такое видео, где российский военный на камеру просто отрезает половые органы у украинского военного. На самом деле я как омбудсмен Украины получаю десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Открываются уголовные производства. Это делает Офис генерального прокурора. Но реакция мира должна быть мгновенной", – добавил он.