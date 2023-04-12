"Это не единичный случай". Миссия ООН по правам человека в Украине прокомментировала казни украинских военных

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ошеломлена чрезвычайно жестокими видео, которые были опубликованы в социальных сетях во вторник, 11 апреля. На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом – изуродованные тела, вероятно, украинских военнослужащих", – говорится в заявлении.

Миссия ООН констатировала, что, "к сожалению, это не единичный случай".

"В последних докладах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных. Эти последние нарушения, как и другие, должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные – привлечены к ответственности", – отметили в ООН.

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