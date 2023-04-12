ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Это не единичный случай". Миссия ООН по правам человека в Украине прокомментировала казни украинских военных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Миссия ООН считает, что казни следует расследовать и наказать виновных
Миссия ООН считает, что казни следует расследовать и наказать виновных
Фото: president.gov.ua

Появившиеся в соцсетях видео с казнью украинских военных – "чрезвычайно жестокие", заявила 12 апреля мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Комментарий опубликован на сайте миссии.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ошеломлена чрезвычайно жестокими видео, которые были опубликованы в социальных сетях во вторник, 11 апреля. На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом – изуродованные тела, вероятно, украинских военнослужащих", – говорится в заявлении.

Миссия ООН констатировала, что, "к сожалению, это не единичный случай".

"В последних докладах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных. Эти последние нарушения, как и другие, должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные – привлечены к ответственности", – отметили в ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, война, права человека, казнь, военные, миссия, соцсети, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты, убитые
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (63849) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (59506)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (47280)
4
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (47051)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (45847)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (43946)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41251)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (38907)
 
 
 
 