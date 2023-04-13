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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представитель ГУР о видео с казнью украинского военного: Это действительно геноцидная война

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Юсов: Демонстрация видео казни не случайна
Юсов: Демонстрация видео казни не случайна
Фото: armyinform.com.ua

О целях публикации Россией видео с жестокой казнью украинского военнопленного рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире 24 канала 13 апреля.

"Это действительно геноцидная война, война варваров, которые не брезгуют военными преступлениями и публично это показывают. Демонстрация этой казни не случайна. Это продолжение целенаправленной официальной политики РФ. Если проанализировать, то с определенной периодичностью появляются подобные видео", – сказал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что это не случайность, и наказывать нужно не только исполнителей, но и организаторов этих преступлений, в том числе военное и политическое руководство. Юсов отметил, что цель этого видео в отношении Украины – деморализация, дезориентация, попытка посеять отчаяние в украинском обществе. Но также этим Россия хочет повлиять и на своих военных перед украинским контрнаступлением.

"В период, когда за последний месяц рекордное количество россиян – более 3 тыс. – подали заявки на проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен, появляется такое видео. Посыл очень простой: не смейте сдаваться в украинский плен, потому что там с вами будут делать то же, что и мы с украинцами. Это такое кровавое ИПСО. Но какими бы кровавыми варварами они ни были, Украина остается цивилизованным государством и придерживается Женевской конвенции", – сказал он.

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что подобные случаи не единичны.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. О предыдущем случае стало известно в марте, когда в сети распространилось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открыли по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Экс-командир подразделения ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию, опознал на видео с убийством украинского военного своих бывших сослуживцев

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: убийство, казнь, Андрей Юсов, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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