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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Глубоко шокирован". Боррель прокомментировал видео с казнью украинского военного

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Боррель отметил, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
Боррель отметил, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
Фото: ЕРА

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 13 апреля заявил в Twitter, что потрясен увиденным видео с казнью украинского военного российскими оккупантами.

"Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все виновные и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Боррель.

Он также отметил, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Предыдущий подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что подобные случаи не единичны.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, казнь, украинцы, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, российские оккупанты
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