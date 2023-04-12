"Это не единичный случай". Миссия ООН по правам человека в Украине прокомментировала казни украинских военных

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ошеломлена чрезвычайно жестокими видео, которые были опубликованы в социальных сетях во вторник, 11 апреля. На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом – изуродованные тела, вероятно, украинских военнослужащих", – говорится в заявлении.
Миссия ООН констатировала, что, "к сожалению, это не единичный случай".
"В последних докладах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных. Эти последние нарушения, как и другие, должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные – привлечены к ответственности", – отметили в ООН.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.
CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Предыдущий подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.