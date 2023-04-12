Если подтвердится подлинность видео обезглавливания украинского солдата, Россия станет в один ряд с ИГИЛ – президент Чехии

"Если подлинность жестокого видео, на котором запечатлено обезглавливание украинского солдата, подтвердится, российские солдаты присоединятся к так называемому Исламскому государству (ИГИЛ)", – сказал Павел.

В то же время он добавил, что проверить, правдивы ли опубликованные кадры, невозможно. Но Павел отметил, что есть и много других задокументированных фактов, которые требуют осуждения и которым "не место в ХХІ веке".

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что подобные случаи не единичны.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Предыдущий подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"