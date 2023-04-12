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Если подтвердится подлинность видео обезглавливания украинского солдата, Россия станет в один ряд с ИГИЛ – президент Чехии

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Павел заявил, что россияне совершают в Украине действия, которым "не место в ХХІ веке"
Павел заявил, что россияне совершают в Украине действия, которым "не место в ХХІ веке"
Фото: EPA

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео, где российские военные казнят украинского пленного. Свое мнение он высказал 12 апреля после заседания Совета государственной безопасности Чехии, пишет ČTK.

"Если подлинность жестокого видео, на котором запечатлено обезглавливание украинского солдата, подтвердится, российские солдаты присоединятся к так называемому Исламскому государству (ИГИЛ)", – сказал Павел.

В то же время он добавил, что проверить, правдивы ли опубликованные кадры, невозможно. Но Павел отметил, что есть и много других задокументированных фактов, которые требуют осуждения и которым "не место в ХХІ веке".

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что подобные случаи не единичны.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Предыдущий подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Теги: Россия, Украина, казнь, пленные, Петр Павел, российская агрессия, война России против Украины, ИГИЛ
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