Экс-боец ЧВК "Вагнер" опознал на видео с убийством украинского военного своих бывших сослуживцев – правозащитник Осечкин

Осечкин рассказал, кто может быть причастен к убийству украинского военного на резонансном видео Фото: Владимир Осечкин / Facebook

По словам Осечкина, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим командиром подразделения частной военной компании "Вагнер" Андреем Медведевым.

"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК "Вагнер", по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации, по тому, какие выстрелы раздаются, и еще по целому ряду моментов", – сказал Осечкин.

По его словам, Медведев сказал, что ему очень знаком голос человека, который на видео говорит по рации.

Он также объявил о вознаграждении в размере €3 тыс. за любую информацию, которая может помочь идентифицировать причастных к этому преступлению, в том числе командира подразделения. По его словам, это первое такое решение за историю проекта, а люди хотят увеличить сумму вознаграждения при помощи донатов.

Осечкин подчеркнул, что подобные военные преступления вагнеровцы совершали и ранее. В частности, было видео, как они бьют кувалдой пленного в Сирии, а потом расчленяют тело, обливают бензином и сжигают.

Он добавил, что российские силовики охотно сотрудничают с садистами, совершавшими ужасные преступления. Осечкин полагает, что убийство военного было совершено по приказу с целью психологического воздействия и деморализации украинцев.

Telegram-канал Gulagu.net сообщил, ссылаясь на источники в ЧВК "Вагнер", что эта и другие казни были санкционированы командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным с целью озлобления Вооруженных сил Украины, ужесточения обращения с военнопленными и создания таких условий, при которых россиянам будет страшно сдаваться в плен ВСУ.