Экс-боец ЧВК "Вагнер" опознал на видео с убийством украинского военного своих бывших сослуживцев – правозащитник Осечкин

По словам Осечкина, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим командиром подразделения частной военной компании "Вагнер" Андреем Медведевым.
"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК "Вагнер", по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации, по тому, какие выстрелы раздаются, и еще по целому ряду моментов", – сказал Осечкин.
По его словам, Медведев сказал, что ему очень знаком голос человека, который на видео говорит по рации.
Он также объявил о вознаграждении в размере €3 тыс. за любую информацию, которая может помочь идентифицировать причастных к этому преступлению, в том числе командира подразделения. По его словам, это первое такое решение за историю проекта, а люди хотят увеличить сумму вознаграждения при помощи донатов.
Осечкин подчеркнул, что подобные военные преступления вагнеровцы совершали и ранее. В частности, было видео, как они бьют кувалдой пленного в Сирии, а потом расчленяют тело, обливают бензином и сжигают.
Он добавил, что российские силовики охотно сотрудничают с садистами, совершавшими ужасные преступления. Осечкин полагает, что убийство военного было совершено по приказу с целью психологического воздействия и деморализации украинцев.
Telegram-канал Gulagu.net сообщил, ссылаясь на источники в ЧВК "Вагнер", что эта и другие казни были санкционированы командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным с целью озлобления Вооруженных сил Украины, ужесточения обращения с военнопленными и создания таких условий, при которых россиянам будет страшно сдаваться в плен ВСУ.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.
CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.
Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что подобные случаи не единичны.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Предыдущий подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"