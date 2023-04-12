Жестокость российских войск становится все более очевидной, их поведение ужасное – посол США в Украине

"С начала полномасштабного вторжения России жестокость ее войск становится с каждым днем все более очевидной. Их поведение ужасное, и такие мерзкие поступки не останутся безнаказанными", – написала дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

11 апреля 2023 года российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.